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شكرا لقرائتكم مسؤول بالحرس الثوري يشبّه الاحتجاجات بالحرب العراقية - الإيرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - شبّه نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، الجمعة، الاحتجاجات الأخيرة في إيران بعملية "كربلاء-4" أثناء الحرب العراقية - الإيرانية، بحسب ما نقل عنه موقع قناة "إيران إنترناشونال - عربي".
وفي كلمة ألقاها أمام وحدات "صاحب الزمان" العسكرية في العاصمة طهران، أضاف أنه في اليوم الأول "تورطت" 28 محافظة في الاحتجاجات، و"حاربنا لمدة 48 ساعة"، وتمكنا من احتواء الاحتجاجات.
يذكر أن عملية "كربلاء-4" نفذتها إيران في يناير 1987، خلال الحرب العراقية - الإيرانية، وتم الكشف عنها بعد ذلك، وتكبدت إيران فيها أسوأ هزيمة عسكرية آنذاك.
وكان محافظ طهران قد أعلن سابقاً أن الاحتجاجات في اليوم الأول اتسعت في 22 محافظة.
ولم يوضح نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني أكثر حول تشابه الاحتجاجات الأخيرة مع عملية "كربلاء-4"، في الحرب العراقية - الايرانية.
يأتي ذلك فيما أقر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي الربيعي، أن البلاد تعيش أصعب أيامها، مضيفاً أن اعتبار العقوبات "لا شيء" يعد بمثابة خطأ استراتيجي، بحسب تعبيره.
وكانت تقارير كشفت أن حملة اعتقالات واسعة بدأت داخل جامعة "طهران"، حيث تم اعتقال عشرات الطلاب على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت منذ الجمعة الماضية.
وتزامن ذلك مع فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد أذري، رداً على وقف النظام الإيراني خدمة الإنترنت خلال الاحتجاجات.
وقطعت إيران خدمة الإنترنت للتغطية على قمعها للتظاهرات التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد وذلك احتجاجاً على رفع أسعار البنزين.
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