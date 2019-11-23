قائد القيادة المركزية الأميركية:نحو 500 جندي أميركي ما زالوا بشرق سوريا

أفاد قائد ​القيادة​ المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي في تصريح له على هامش فعاليات "​مؤتمر​ حوار ​المنامة​" في دورته الـ15 الذي تنظمه ​الخارجية البحرينية​ بالتعاون مع ​المعهد الدولي​ للدراسات الاستراتيجية بأن "نحو 500 جندي أميركي ما زالوا في شرق ​سوريا​ "للتصدي لعمليات داعش التي من المتوقع أن تتصاعد في الأيام القادمة".

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