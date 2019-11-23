طقس مستقرّ ودافىء نسبياً يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتى مساء يوم الثلاثاء

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا مستقرّا ودافىء نسبياً يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتى مساء يوم الثلاثاء حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيّاً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع طفيف ب​درجات الحرارة​.

كما توقعت ان يكون طقس الغد صافٍ الى قليل الغيوم يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيّاً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضاقي وبسيط بدرجات الحرارة . أما الاثنين فيكون غائم جزئيّاً إلى غائم بسحب متوسّطة ومرتفعة دون تعديل يذطر بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.