نظم ​مجلس كنائس الشرق الأوسط​ المعني بحقوق الإنسان جلسات توعية والدعوة إلى تحقيق العدالة والمساواة في المواطنة في دول الشرق حول دعم نفسي اجتماعي حضرها أكثر من 50 امرأة لبنانية وسورية وذلك في ابل السقي قضاء مرجعيون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جلسة توعية حول تحقيق العدالة والمساواة في المواطنة في ابل السقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.