جلسة توعية حول تحقيق العدالة والمساواة في المواطنة في ابل السقي

نظم مجلس كنائس الشرق الأوسط المعني بحقوق الإنسان جلسات توعية والدعوة إلى تحقيق العدالة والمساواة في المواطنة في دول الشرق حول دعم نفسي اجتماعي حضرها أكثر من 50 امرأة لبنانية وسورية وذلك في ابل السقي قضاء مرجعيون.
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