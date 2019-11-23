افرام: للإسراع في تشكيل الحكومة لأن الوضع الاقتصادي على شفير الانهيار

شدد النائب ​نعمة افرام​ على "ضرورة الإسراع في تشكيل ​الحكومة​، خصوصا أن ​الوضع الاقتصادي​ على شفير الانهيار"، مشيرا الى "أنني لا اعتقد ان ​الليرة​ في وضع انهيار حقيقي. هناك وضع اقتصادي سيء، والبلد قابل على مرحلة من الركود الذي سيؤدي الى الانهيار التام".

وأكد افرام في حديث اذاعي "أننا نفتخر بالشعب ال​لبنان​ي، الصورة الحقيقية للبنان، والذي لولا انتفاضته الصلبة ما كنا شهدنا مقررات"، مشيرا الى أن "هناك فقدان ثقة بين الشعب والسياسيين، وأن هناك وجوها قديمة في الحكومة غير مقبولة، فالمطلوب التبديل والاتيان بحكومة اختصاصيين تتمتع بالصدقية". ووصف علاقته بوزير الخارجية والمغتربين في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​ بـ"علاقة عتب".