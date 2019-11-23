قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن عمل الهيئات الموازية للبيجيدي مهم لدعم تنمية الوطن ومواجهة التحديات التي تحتاج إلى خبرات وكفاءات، معتبرا أن البلاد تحتاج إلى الإستقامة مع الكفاءة.
وعبر العثماني، خلال كلمة له بافتتاح المؤتمر الوطني الثاني لجمعية مهندسي العدالة والتنمية اليوم السبت، عن إشادته بالـ”كفاءات” المنتمية لحزبه، الذين قال إنهم يخصصون جزاء مهما من جهدهم لتسخيره في خدمة البلاد من أجل مشروع وطني نزيه.
وقال العثماني إن حزبه هو “حزب النضال” وأن أي عضو به سواء كان عاديا أو مسؤولا أو منتخبا، فإنهم جميعا يجب أن يعملوا في موقع النضال والتضحية من أجل الوطن.
وحول تمكين الكفاءات من مناصب المسؤولية، قال العثماني إن هذه الكفاءات يجب أن تعمل لكي تعطي لا لتستفيد، موضحا أن الخبرة ضرورية “لكنها ليست كافية وحدها بل تحتاج إلى الوطنية والإستقامة”.
وأشار العثماني إلى أن عددا كبيرا من المسؤولين المتابعين أمام القضاء هم خبرات وكفاءات، لكنهم وقعوا في فساد وخدموا مصالحهم الشخصية عوض المصلحة العمومية، مضيفا بأن الكفاءة يجب أن تلتقي مع النزاهة في خدمة الوطن، مع مواجهة حملات التخبيس والتيئيس التي تنتشر باستمرار.
كانت هذه تفاصيل خبر العثماني: الكفاءة لدى المسؤولين مهمة لكنها غير كافية.. وأغلب المتورطين في الإختلالات هم من الكفاءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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