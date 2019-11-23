الوداد يتحدى الغيابات والرجاء بطاقم جديد.. من يحسم “ديربي العرب” ؟

يحتضن مساء اليوم السبت، المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، المباراة التي ستجمع بين فريقي الوداد والرجاء البيضاويين، برسم إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويدخل الفريق الأحمر المواجهة محروما من مجموعة من العناصر الأساسية، التي يختلف سبب غيابها بين التوقيف، ليحيى جبران لجمعه إنذارين، والإصابة على غرار وليد الكرتي، وصلاح الدين السعيدي.

أما الفريق الأخضر، الذي لن يكون بمقدوره الاعتماد على العمرين بوطيب، والعرجون، بسبب الإصاية، فإن اللقاء، يشكل الظهور الأول لمدربه الجديد جمال السلامي، بمساعدة يوسف السفري، حيث تعاقد معهما النادي خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

ويكفي الوداد التعادل السلبي لتحقيق التأهل إلى ربع النهائي، بينما يتوجب على الرجاء الفوز أو التعادل بهدفين فما فوق، إن هو أراد مواصلة رحلته في الكأس العربية.

وانتهت مباراة الذهاب، مطلع نونبر الجاري، والتي كان الفريق الأخضر هو الطرف المستقبل فيها، بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، إذ تقدم اسماعيل الحداد للوداد في الشوط الأول، قبل أن يعدل الكونغولي فابريس نغوما الكفة للنسور الخضر، مستهل الجولة الثانية.