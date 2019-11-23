هام للسائقين.. الطرق السيارة تعلن توقيفا مؤقتا للسير في محور الدار البيضاء برشيد

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن حركة السير ستعرف توقفا مؤقتا على الطريق السيار ما بين برشيد في اتجاه الدار البيضاء، مما سيؤثر في حركة السير على المقطع ما بين الدار البيضاء في اتجاه برشيد، وذلك ابتداء من يوم السبت على الساعة العاشرة ليلا وإلى حدود الساعة السادسة من صباح غد الأحد.

وأوضحت الشركة في بلاغ أنها “تنهي إلى علم كافة زبنائها مستعملي الطريق السيار الدار البيضاء-برشيد، أنها ستقوم بأشغال وضع ممر علوي للراجلين، على مستوى النقطة الكيلومترية 1 بين بدال سيدي معروف وبدال المدينة الخضراء بوسكورة، وذلك ابتداء من يوم السبت 23 نونبر 2019 على الساعة العاشرة ليلا وإلى حدود الساعة السادسة صباحا من يوم غد الأحد”.

ودعت الشركة زبنائها مستعملي الطريق السيار القادمين من برشيد والمتوجهين صوب الدار البيضاء، الخروج من الطريق السيار عند بدال المدينة الخضراء، واستعمال الطريق الاقليمي رقم 3011 في اتجاه الدار البيضاء.

وبالنسبة للزبناء مستعملي الطريق السيار القادمين من برشيد والمتوجهين صوب الرباط، فيتعين عليهم -تضيف الشركة- الخروج من الطريق السيار عند بدال المدينة الخضراء، واستعمال الطريق المحلي للمدينة الخضراء ، ثم الولوج ثانية إلى الطريق السيار المداري لمدينة الدار البيضاء عبر بدال عين الشق ( عند باحة الخدمات للطريق السيار المداري للدار البيضاء).

Advertisements

وأكدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أنها عمدت إلى وضع علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل ضمان انسيابية أفضل لحركة السير معبرة في الوقت ذاته عن اعتذارها عن الازعاج الذي سيحصل من جراء هذه الأشغال والتي يستهدف تعزيز السلامة على الطريق السيار.

وخلص البلاغ إلى انه للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم 5050 وتحميل تطبيق “ADM Trafic ” للاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بحالة المرور الآنية.

يشار إلى أن شبكة الطرق السيارة التي تديرها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تضم 1.800 كيلومتر من الطرق السيارة، وتستقطب يوميا أزيد من 400 الف عربة، و هو ما يقارب ربع حركة السير الإجمالية للبلاد.