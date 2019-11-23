غودزيلا في المكسيك | روبرتو بولانيو*

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اسمعني واصغِ يا ولدي، القذائف تتهاوى في المكسيك العاصمة ولم يلحظها أحد. بثّ الهواء السمّ في الشوارع وعبر النوافذ المُشرعة. ها قد أنهيتَ فطورك قبل قليل وجلستَ لتشاهد الرسوم المتحرّكة على التلفاز. وأنا قرأتُ في الغرفة المجاورة عندما أدركني الخبر أنّنا سنموت. سحبتُ نفسي إلى المطبخ، مكابدًا الدوارَ والغثيان، لأجدكَ مستلقيًا على الأرض. تعانقنا. سألتني ما الخطب؟ ولم أصارحكَ بأنّ مصيرنا رهن خطّة الموت، بل همستُ لكَ: نحن ذاهبون في رحلة، أنتَ وأنا، لا تخفْ. Advertisements عندما غادر، لم يغلق الموتُ عيوننا. مَنْ نكون؟ سألتَ بعد أسبوع بعد عام، نملٌ، نحلٌ، أرقامٌ خاطئة في حساء الصدفة الضخم والمتعفّن؟ نحن بشر، يا ولدي، أشباه طيور، أبطال شعبيّون، وأسرار.

النصّ الأصليّ بالإسبانيّة: Godzella en México * روبرتو بولانيو (م. 1953): كاتب وروائيّ وشاعر من التشيلي. يُعَدّ من أبرز كتّاب أمريكا اللاتينيّة واللغة الإسبانيّة في القرن الحادي والعشرين. عاش في عدّة بلدان وأمضى قسطًا كبيرًا من حياته في المكسيك وفي المنفى. كتب الشعر والقصّة القصيرة والرواية. أشهر أعماله "رجال التحرّي المتوحّشون" (1998) ورواية "2666" (2004). عن الإسبانيّة: بكريّة مواسي. مراجعة: أحمد سروجي.

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