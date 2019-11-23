دير الأسد: إطلاق نار على دورية شرطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقدم جناة بعد ظهر اليوم، السبت، على إطلاق النار باتجاه دورية شرطة في بلدة دير الأسد.
وأسفرت الجريمة عن تهشيم الزجاج الأمامي لدورية الشرطة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.
ووفق للأنباء الصادرة عن شرطة، أغلقت جميع مداخل ومخارج القرية. واستدعيت قوات من الشرطة إلى المكان، وفتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.
وأشارت الشرطة إلى أن قواتها تبحث عن الجناة برًا وجوًا، على الرغم من عدم وضوح أسباب إطلاق النار.
هذا، وتشهد بلدتي دير الأسد والبعنة تواجدا مكثفا للشرطة في الأيام الأخيرة، في أعقاب تصاعد أعمال العنف وجرائم إطلاق النار.
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