ارتفاع الدولار وهبوط الذهب بعد بيانات أميركيّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تراجعت أسعار الذهب قليلًا يوم أمس الجمعة، مع ارتفاع قيمة الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركيّة، عقب بيانات أظهرت أنّ إنتاج قطاع الصناعات التحويليّة ونشاط الخدمات في الولايات المتحدة متسارعًا، وهو ما يحد من مطلب المعدن النفيس.

وسجل سعر الذهب للبيع الفوري 1462.71 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، منخفضا 0.1 بالمئة ومنهيًا الأسبوع على خسارة 0.3 بالمئة، بعد أن سجل مكاسب بلغت 0.6 بالمئة الأسبوع الماضي.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لتبلغ عند التسوية 1463.60 دولار للأوقية، وأظهر مسح لمديري المشتريات، أن إنتاج قطاع التصنيع في الولايات المتحدة نما في تشرين الثاني/ نوفمبر، بأسرع وتيرة في سبعة أشهر، وأن نشاط قطاع الخدمات زاد أيضًا بأسرع من المتوقع، وعزّزت تلك البيانات التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، سيتوقف عن خفض أسعار الفائدة في اجتماعاته القليلة المقبلة.

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وسجل الذهب، الذي يعتبر من الأصول الآمنة في أوقات الشكوك السياسية والاقتصادية، قفزة بلغت حوالي 14 بالمئة، منذ بداية العام وهو ما قد يكون الأفضل له في تسعة أعوام، مدعومًا بشكل رئيسي بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.57 بالمئة إلى 17 دولارًا للأوقية، لكنها تنهي الأسبوع على ارتفاع، وهبط البلاتين 2.45 بالمئة إلى 892.41 دولار للأوقية.

وقفز البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1775.20 دولارًا للأوقية، منهيًا الأسبوع على مكاسب بأكثر من 4 في المئة هي أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف أيلول/ سبتمبر.