شكرا لقرائتكم خبر عن رصاص راجع في إب يتسبب بمقتل مواطن والان مع التفاصيل

السبت 23 نوفمبر 2019 تسبب رصاص راجع، بمقتل شاب في محافظة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

وقال مصدر محلي بأن الشاب "محمد الرجوي"، قتل بعد إصابته البالغة برصاص راجع بالرأس وسط مدينة إب . Advertisements وتم نقل الشاب بعد إصابته لأحد المستشفيات لتلقي العلاج وظل فيها اليوم ليفارق الحياة اليوم في العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة. وتشهد محافظة إب سقوط للعشرات من الضحايا بين قتيل وجريح نتيجة الرصاص الراجع والفوضى الأمنية التي تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

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