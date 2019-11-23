شكرا لقرائتكم خبر عن بن بريك: سنفوت أي فرصة من شأنها خدمة المتربصين باتفاق الرياض والان مع التفاصيل

السبت 23 نوفمبر 2019 قال نائب رئيس المجلس الانتقالي، هاني بن بريك، إنه سيتم حل أي إشكال مع التحالف يؤدي لوضع عراقيل لتنفيذ اتفاق الرياض.

وأضاف بن بريك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، تشرين الثاني 23، 2019: قطعنا العزم أننا سنفوت أي فرصة من شأنها خدمة المتربصين باتفاق الرياض. Advertisements وبدأ تنقيذ اتفاق الرياض فعليا بعودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن الأسبوع الماضي. وقوبل الاتفاق الذي رعته المملكة العربية السعودية بإشادات دولية على نطاق واسع.

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