شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. تجدد التظاهرات قرب جسر الأحرار في بغداد والأمن يشتبك مع المحتجين والان مع التفاصيل

السبت 23 نوفمبر 2019 تجدد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية في شارع الرشيد قرب جسر الأحرار في بغداد.

وقالت مصادر إعلامية إن قوات الأمن حاولت تفريق المتظاهرين قرب الجسر وإن المواجهات أسفرت عن إصابات. يأتي هذا في حين أجل البرلمان العراقي عقد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب. Advertisements ومن المقرر أن تجتمع القوى السياسية اليوم لبحث مقترح الانتخابات المبكرة ومصير حكومة عبد المهدي. وكان البرلمان أقر استجواب وزير الصناعة والمعادن خلال جلسة اليوم السبت، تشرين الثاني 23، 2019. ومنذ أسابيع تشهد مختلف مدن العراق تظاهرات حاشدة احتجاجا على تردي الوضع المعيشي وتدخلات إيران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق.. تجدد التظاهرات قرب جسر الأحرار في بغداد والأمن يشتبك مع المحتجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.