لبنان.. دعوات إلى إضراب عام ابتداء من الاثنين المقبل

السبت 23 نوفمبر 2019

شهد لبنان، السبت، دعوات إلى إضراب عام الاثنين المقبل. وبالتزامن، أعاد المتظاهرون في وسط بيروت، رفع مجسّم جديد لقبضة الثورة في ساحة الشهداء وذلك بدلا عن المجسم القديم الذي تمّ حرقه صباحا من قبل مجهولين.



ونفت وزيرة الداخلية اللبنانية قيام الأمن باستعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين، في وقت استمرت فيه، الجمعة، احتجاجات اللبنانيين على الطبقة الحاكمة.

وصادف أمس الجمعة عيد الاستقلال اللبناني الـ76، إلا أن المناسبة عرفت هذه السنة طعماً مختلفاً، حيث نقلت السلطة العرض العسكري التقليدي الذي كان يقام في ساحة الشهداء إلى وزارة الدفاع، بينما قام المتظاهرون الذين يحتلون هذه الساحة بعرض مدني لهذه المناسبة.

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وفي هذه المناسبة، احتشد الآلاف من اللبنانيين في ساحة الشهداء.

وتعددت الاحتجاجات في بيروت والمناطق، حيث عمد عشرات اللبنانيين إلى التظاهر أمام مركز جمعية المصارف في بيروت، لينددوا بالسياسات المالية المتبعة في لبنان. ورفع المتظاهرون أعلام لبنان ورددوا شعارات منددة بالفساد.

وفي صيدا، أفاد مركز "التحكم المروري" بقطع المتظاهرين السير عند تقاطع إيليا، الذي يحتج فيه اللبنانيون منذ أكثر من شهر في هذه المدينة الجنوبية.