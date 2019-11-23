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اليمن تطالب إيران بوقف تدخلاتها ودعم ميليشيا الحوثي الإرهابية

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

طالبت اليمن إيران بالكف عن التدخل في شؤونها من خلال استمرار دعم ميليشيا الحوثي وتهديدها لدول الجوار.

جاء هذا في كلمة مندوبها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير هيثم شجاع الدين في كلمة بلاده في اجتماعات دورة نوفمبر لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة بمقر الوكالة في العاصمة النمساوية فيينا.

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وأعربت اليمن عن قلقها البالغ إزاء قيام إيران بتشغيل أجهزة طرد مركزية عالية الكفاءة لتخصيب اليورانيوم وتطوير أجهزة طرد مركزي جديدة، وزيادة مخزونها من اليورانيوم المثرى عالي التخصيب بما يخالف خطة العمل الشاملة المشتركة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال السفير شجاع: إن اليمن يتابع بقلق بالغ الخطوات التصعيدية التي تقوم بها إيران وانتهاكها لمقتضيات خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي، وقيامها بتشغيل أجهزة طرد مركزية عالية الكفاءة لتخصيب اليورانيوم وتطوير أجهزة طرد مركزي جديدة، وزيادة مخزونها من اليورانيوم المثرى، عالي التخصيب بما يخالف خطة العمل الشاملة المشتركة.

وخلال مناقشة بند التحقق والرصد في إيران بموجب قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٣١ لعام ٢٠١٥، جدد السفير شجاع الدين دعم اليمن الكامل للجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال التحقق والرصد في إيران، مشيرًا إلى أهمية تجاوب إيران السريع مع استفسارات الوكالة.

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