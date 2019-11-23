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ألمانيا ترحل عضو عصابة إجرامية إلى لبنان

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أعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم السبت ترحيل ابراهيم ميري، أحد أعضاء عشيرة إجرامية في ألمانيا إلى لبنان.

وكان ميري دخل إلى الأراضي الألمانية بشكل غير مشروع.

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