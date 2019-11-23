شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا ترحل عضو عصابة إجرامية إلى لبنان والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم السبت ترحيل ابراهيم ميري، أحد أعضاء عشيرة إجرامية في ألمانيا إلى لبنان.
وكان ميري دخل إلى الأراضي الألمانية بشكل غير مشروع.
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