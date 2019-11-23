الإعلام الأمني: تفجير ثلاثة أنفاق والعثور على وثائق لداعش في جبال الخانوكة

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، تفجير ثلاثة أنفاق والعثور على وثائق ومطبوعات تابعة لتنظيم "داعش" في جبال الخانوكة بقضاء الشرقاط.
وأضاف البيان: "نتج عنه (الواجب) تفجير ٣ أنفاق ووكر من خلال ضربة جوية نفذها طيران التحالف، فضلا عن تفجير عبوة ناسفة، كما تم العثور على مطبوعات ووثائق تعود لعصابات داعش الإرهابية".
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