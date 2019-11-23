الإعلام الأمني: تفجير ثلاثة أنفاق والعثور على وثائق لداعش في جبال الخانوكة

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة من فوج مكافحة الإرهاب صلاح الدين بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي نفذت واجباً في في جبال الخانوكه بقضاء الشرقاط".

وأضاف البيان: "نتج عنه (الواجب) تفجير ٣ أنفاق ووكر من خلال ضربة جوية نفذها طيران التحالف، فضلا عن تفجير عبوة ناسفة، كما تم العثور على مطبوعات ووثائق تعود لعصابات داعش الإرهابية".

