التعليم تمدد التسجيل في الكليات الأهلية ليومين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، عن منح الطلبة المتقدمين للقبول في الجامعات والكليات الاهلية تمديداً ليومي الاحد والاثنين المقبلين للتسجيل سواء الطلبة الاصلاء (المقبولين) او الاحتياط الذين ستصعد اسمائهم في برنامج القبول. وقالت دائرة التعليم الجامعي الاهلي بالوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "انها وبهدف السماح لاكبر عدد ممكن من الطلبة للتسجيل للدراسة في الكليات الاهلية قررت منحهم تمديداً ليومين اضافيين ( الاحد والاثنين ) لغرض التسجيل".



وتابعت، أن "يوم الثلاثاء المقبل سيتم فتح المقاعد الشاغرة المتبقية للطلبة الذين لم يقبلوا او لم يسجلوا مع بعض الاضافات على خطة القبول في الجامعات والكليات الاهلية بغية استيعاب اكبر عدد ممكن من الطلبة".

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