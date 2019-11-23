شرطة كربلاء تصدر بيانا بشأن الجثة التي وجدت بصندوق سيارته

أصدرت قيادة شرطة كربلاء، السبت، بيانا بشأن الجثة التي وجدت بصندوق سيارته، فيما اكدت أن الحادث قتل جنائي للمجنى عليه في منطقة حي الحسين.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "انها سجلت امس الجمعة حادث قتل جنائي للمجنى عليه في منطقة حي الحسين بعد ان استخبرت مفارزها الأمنية حول وجود جثة مواطن داخل صندوق سيارته نوع سايبا".
وأضافت، "قد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي على ان القتيل كان مخطوف لمدة ثلاثة أيام بعد خروجه من التظاهرات، وقد أمر قائد شرطة المحافظة اللواء أحمد علي زويني بتشكيل فريق عمل من ضباط اكفاء لمعرفة ملابسات هذا الحادث".
وأوضحت، أن "هذه اخبار كاذبه لا اساس لها من الصحة كون الحادث جنائي مئة بالمئة حسب التحقيقات الأولية للقوات الامنية"، منوهة الى انها "ستنذكر التفاصيل لاحقا حال اكتمال التحقيق".
يشار الى أن مصدرا امنيا افاد، اليوم السبت، بالعثور على جثة شخص قضى طعناً بالسكين داخل صندوق سيارته وسط محافظة كربلاء.
وأضافت، "قد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي على ان القتيل كان مخطوف لمدة ثلاثة أيام بعد خروجه من التظاهرات، وقد أمر قائد شرطة المحافظة اللواء أحمد علي زويني بتشكيل فريق عمل من ضباط اكفاء لمعرفة ملابسات هذا الحادث".
وأوضحت، أن "هذه اخبار كاذبه لا اساس لها من الصحة كون الحادث جنائي مئة بالمئة حسب التحقيقات الأولية للقوات الامنية"، منوهة الى انها "ستنذكر التفاصيل لاحقا حال اكتمال التحقيق".
يشار الى أن مصدرا امنيا افاد، اليوم السبت، بالعثور على جثة شخص قضى طعناً بالسكين داخل صندوق سيارته وسط محافظة كربلاء.
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