نائب الرئيس الأمريكي يصل إلى بغداد في زيارة غير معلنة

وصل مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، السبت، إلى العراق في زيارة غير معلنة.

وقال مصدر حكومي إن بنس سيقوم بزيارة القوات الأمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق.

كما كشف عن أن نائب الرئيس الأمريكي يعتزم لقاء رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي خلال زيارته للبلاد.

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ويصل المسؤول الأمريكي في وقت تشهد فيه العاصمة بغداد ومدن جنوب العراق منذ أكثر من 50 يوما مظاهرات تطالب بتغيير العملية السياسية وإنهاء النفوذ الإيراني، تخللها اختطاف أكثر من 100 ناشط ومدون وصحفي ومحامين ومسعفين، بحسب إحصائيات رسمية حصلت عليها "العين الإخبارية" من مصادرها في وزارة الداخلية العراقية التي نفت دور الوزارة في اعتقالهم وحمّلت مليشيات الحشد الشعبي مسؤولية تنفيذ هذه العمليات.

وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي قد أكد الشهر الماضي أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أكد أن الولايات المتحدة تحترم سيادة العراق وأن القوات الأمريكية تدخل العراق وتغادره بإذن من بغداد.

وكان وزير الدفاع الأمريكي قد وصل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى بغداد في زيارة لم يكشف عنها مسبقا، وذلك وسط تساؤلات بشأن المدة التي سيمكثها الجنود الأمريكيون المنسحبون من شمال شرق سوريا داخل العراق.

وقرر الرئيس الأمريكي سحب ألف جندي إضافي، كانوا لا يزالون في الشمال السوري، بعد إعلان سحب عشرات من القوات الخاصة التي كانت تقاتل تنظيم داعش الإرهابي إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية.