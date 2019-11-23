قرقاش بـ"منتدى المنامة": الدبلوماسية السعودية هندست اتفاق الرياض لتحقيق الاستقرار باليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن مسألة أمن واستقرار منطقتنا العربية أهم ما يشغلنا في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الصراع وزعزعة الاستقرار في المنطقة يتطلبان تعاونا دوليا فعالا.

وأضاف في كلمته أمام منتدى حوار المنامة الذي انطلقت أعماله السبت في العاصمة البحرينية أن الإمارات تستنكر سياسة إيران التي يمارسها النظام منذ نحو 30 عاما، وأن الدبلوماسية هي الحل بشأن إيران.

وتابع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن "أزمة اليمن هي أكبر اختبار لنا جميعا"، مشيرا إلى أن دبلوماسية السعودية الحكيمة نجحت في حل هذه الأزمة بشكل كبير.