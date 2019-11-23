عبدالله بن زايد يبحث مع كبار مسؤولي واشنطن مكافحة الإرهاب

مباحثات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع المسؤولين في أمريكا

أجرى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، سلسلة مباحثات مع كبار المسؤولين في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال زيارة اختتمها أمس الجمعة.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات بين بلاده وأمريكا، مؤكدا أن الإمارات والولايات المتحدة ترتبطان بعلاقات صداقة وطيدة.

وأشار، في ختام زيارته لواشنطن الجمعة، إلى أن الإمارات وأمريكا ترتبطان بعلاقات تحالف قوية وشراكة راسخة مبنية على قيم مشتركة وتطلعات لمستقبل آمن في المنطقة مبني على قيم التعايش السلمي والتسامح.





وخلال الزيارة، التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية والكونجرس، بحضور يوسف مانع العتيبة سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة.

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كما التقى مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، حيث تناولت مناقشات الطرفين التعاون بين الإمارات والولايات المتحدة في المجالات التي تحقق الازدهار الاقتصادي في البلدين، بالإضافة إلى سبل ضمان الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.





وتناولت مباحثات الجانبين تعزيز المصالح المشتركة بما فيها وسائل العمل المشترك لمكافحة التطرف ومواجهة التهديدات الإيرانية في المنطقة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع إشاعة قيم التعايش والتسامح بين مجتمعات الشرق الأوسط، كذلك تطرقت المباحثات للعلاقات التجارية الراسخة بين البلدين.

وأثناء لقائه المسؤولين الأمريكيين سلّط الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الضوء على التبادل التجاري بين البلدين والفائض التجاري لصالح الولايات المتحدة الذي بلغ 14.54 مليار دولار خلال عام 2018، وهو رابع أكبر فائض تجاري لأمريكا على مستوى العالم.

كما أشار إلى الاستثمارات الإماراتية الضخمة في الولايات المتحدة التي تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات وما توفره تلك الاستثمارات من فرص عمل عديدة للمواطنين الأمريكيين.

ونوه الشيخ عبدالله بن زايد بأن التعايش السلمي والتسامح بين الجميع بدون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو المعتقد يعد من القيم الأساسية المشتركة بين الإمارات والولايات المتحدة، مشيرا في هذا الصدد إلى "البيت الإبراهيمي" الذي سيقام في جزيرة السعديات بأبوظبي وهو عبارة عن مركز ديني وتعليمي يضم مسجدا وكنيسة وكنيسا.

وتناولت مباحثات الجانبين أيضا معرض إكسبو 2020 دبي الذي ستبدأ فعالياته في شهر أكتوبر/تشرين المقبل، حيث أبدى الطرفان حماسا ودعما كبيرين للحدث الذي سيشهد استعراض ابتكارات تقنية وعلمية متقدمة أمام نحو 25 مليون زائر من مختلف أرجاء العالم.