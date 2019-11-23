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القوى السياسية العراقية تجتمع لمناقشة مقترح الانتخابات المبكرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوى السياسية العراقية تجتمع لمناقشة مقترح الانتخابات المبكرة

السبت 23 نوفمبر 2019

كشف مصدر عراقي لـ سكاي نيوز عربية، أن عددا من القوى السياسية تجتمع، اليوم السبت، لمناقشة أمور مهمة على رأسها مصير رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.

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وأضاف المصدر، أن الاجتماع سيناقش أيضا مقترح الانتخابات المبكرة، وتأكيدات المرجعية الدينية.

وتأتي تلك التطورات بعد دعوة المرجع الشيعي علي السيستاني إلى الإسراع في إصلاح قوانين الانتخابات، قائلًا إن "الإصلاحات هي السبيل الوحيد لتجاوز الاضطرابات المستمرة منذ أسابيع".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح اقترح إصلاحات تشمل انتخاب النواب في دوائر فردية بدلا من محافظات بأكملها، وأن يخوض المرشحون الانتخابات كأفراد بدلا من خوضها على قوائم الأحزاب، لتلبية مطالب المتظاهرين بتقليص سلطة الأحزاب والتمتع بتمثيل محلي أكبر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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