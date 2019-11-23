عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اشتباكات عنيفة بمحور الرملة جنوب العاصمة الليبية

السبت 23 نوفمبر 2019

أفادت قناة 218 الليبية، في خبر عاجل صباح اليوم السبت، باندلاع اشتباكات عنيفة بمحور الرملة جنوب طرابلس بين قوات الجيش الوطني ومُسلحي حكومة الوفاق المدعومة دوليًا.



وكان المنذر الخرطوش عضو شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني قال في وقت سابق: "إن اللواء 106 مجحفل وكتيبة العاديات نجحت في التقدم باتجاه منطقة مفترق الرملة وكوبري السواني وغنمت مدرعة وآلية وقتل عدد من الأفراد".

وأضاف، أن كتيبة طارق بن زياد وكتيبة 115 مشاة تتقدمان باتجاه معسكر حمزة ونقاط جديدة معلومة لغرفة عمليات المنطقة الغربية.

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وأكد أن مدفعية الجيش الوطني نجحت في تدمير تمركزات ونقاط العدو جنوب غرب طرابلس.

وجاء ذلك في وقت وصلت فيه وحدات الجيش الوطني إلى ما بعد معسكر اليرموك بمحور صلاح الدين جنوب العاصمة.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي مشاهد مصورة، تظهر تقدم الوحدات بمواقع اليرموك وصلاح الدين، التي كانت في السابق تتمركز بها المجموعات المسلحة التابعة للمجلس الرئاسي، وذلك بعد تمكن الجيش من طردها.

كما أظهرت اللقطات جنود وضباط الجيش وهم يتجولون في المحور بعد أن تمت السيطرة عليه بشكل كامل.