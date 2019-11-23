صحيفة بريطانية: تركيا أصبحت معزولة إقليمياً وعالمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صحيفة بريطانية: تركيا أصبحت معزولة إقليميا وعالميا

السبت 23 نوفمبر 2019

أكدت صحيفة ذا آراب ويكلي البريطانية، اليوم السبت، أن تركيا أصبحت معزولة بشكل متزايد على الساحة الدولية في أعقاب عدوانها الأخير على سوريا.



وقال المحلل الأمني المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، رولاند بوب، في تصريحات للصحيفة، تركيا أصبحت عالقة في عزلة، وأصبحت في موقف صعب بسبب العدوان على سوريا، موضحًا أنه يجب على أنقرة تقليص أهدافها في سوريا.

وأضاف: "لا يسمح حجم وطبيعة الأراضي المحتلة حديثًا بإعادة التوطين الجماعي للاجئين من سوريا على أي حال، كما كان مخططًا في الأصل من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

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وأوضحت الصحيفة أن عزل أردوغان دوليا يتجلى أيضا حيث أن تركيا معزولة داخل حلف الناتو بعد تعرضها لانتقادات شديدة في اجتماع لوزراء الدفاع للتحالف في أكتوبر حيث عبر أعضاء آخرون عن انتقادهم للعمل السوري الأخير.

وأشارت الصحيفة إلى عزلة أردوغان الإقليمية أيضا، وقالت: كما عانت العلاقات التركية مع العالم العربي وخاصة بسبب تحالفها مع قطر ضد السعودية ودول عربية أخرى، مضيفة، قاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وزراء الخارجية العرب في انتقاد العملية التركية في شمال شرق سوريا باعتبارها غزوًا لأرض دولة عربية وعدوانًا على سيادتها.

وأشار بوب في تصريحاته للصحيفة إلى أن "بيان "مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية وبريطانيا وأمريكا" يمكن فهمه على أنه تحذير من عدم تنفيذ التغييرات الديموغرافية داخل الأراضي التي تحتفظ بها تركيا مماثلة للتطهير العرقي لمنطقة عفرين بعد احتلال القوات التركية في ربيع عام 2018 حيث استولى الجيش التركي على منطقة المدينة السورية الشمالية من وحدات حماية الشعب في العام الماضي".

وقال بوب في تصريحات للصحيفة "إن الخلاف بين أنقرة وشركائها الغربيين بشأن قرار تركيا شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400 لا يزال دون حل أيضًا".

وأضاف بوب: "من أجل استعادة الحد الأدنى من الثقة الغربية، يجب على تركيا أن تعد بعدم تنشيط نظام الصواريخ S-400 الذي قدمته روسيا، وهو أمر لن يفكر فيه أردوغان بجدية، لذلك، يمكن توقع مزيد من التدهور في علاقة أنقرة مع حلفائها في الناتو".