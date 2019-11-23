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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا تتوقع تزايد عمليات داعش الأيام القادمة السبت 23 نوفمبر 2019 قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، إن ”نحو 500 جندي أمريكي ما زالوا في شرق سوريا للتصدي لعمليات تنظيم داعش.

وأضاف ماكنزي، خلال مشاركته في مؤتمر المنامة للحوار في البحرين، انه من ”المتوقع أن تتصاعد عمليات ”داعش“ في الأيام القادمة“‎.

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