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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غريفيث يتحدث عن السعودية أمام مجلس الأمن.. ماذا قال فيديو السبت 23 نوفمبر 2019 أثنى مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث، على دور السعودية في التوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، والذي يمهد لعملية سلام شاملة في اليمن.

وأكد المبعوث، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شدد على أن بلاده ستواصل دعم تحقيق السلام في اليمن. Advertisements

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