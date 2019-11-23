السعودية تتسلم رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020

السبت 23 نوفمبر 2019

تسلمت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة فى مدينة ناجويا اليابانية. وأعرب وزير الخارجية السعودى رئيس وفد المملكة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، فى كلمة خلال الاجتماع نقلتها وكالة الأنباء السعودية، عن شكره لليابان على قيادة وإنجاح أعمال المجموعة خلال عام 2019، مؤكدا أن المملكة أعدت برنامجا شاملا بتوجيهات من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبإشراف مباشر من ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. ‏يذكر أن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد استعرض فى كلمته خلال قمة أوساكا فى اليابان يونيو الماضى، نبذة عن برنامج رئاسة المملكة الذى يشمل أهم القضايا الملحّة والتحديات التى تواجه القطاعات الاقتصادية ‏فى المستقبل، بالإضافة إلى صياغة السياسات والمبادرات الاقتصادية والحلول التى من شأنها التصدى لهذه التحديات لصالح شعوب الدول كافة، وذلك بالتعاون المشترك مع دول مجموعة العشرين. وستطلق المملكة، بداية رئاستها لمجموعة العشرين فى الأول من ديسمبر 2019 الإعلان التفصيلى لبرنامج رئاستها لمجموعة العشرين، الذى يسعى لدعم ونمو الابتكار فى العالم، وتحقيق الرفاهية وتمكين شعوب العالم والحفاظ على الأرض، مما يتوافق مع برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.

