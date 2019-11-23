الحجار: وضع الحريري أمس كان كما وضع الأغلبية من الناس

علّق النائب ​محمد الحجار​ في حديث إذاعي تعليقا على وجه رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ المتهجم أمس خلال الاتفال ب​عيد الاستقلال​ في ​وزارة الدفاع​، قائلا: "الوضع يستعدي أن يكون ​الانسان​ غضبانًا وليس متهجمًا ووضعه كما وضع الأغلبية من الناس". ورأى ان " وضع البلد يستدعي من الجميع التكاتف والتضامن".

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