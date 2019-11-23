مربو الأبقار: لرفع سعر الحليب تماشيا مع سعر الدولار 2000 ليرة او التوقف عن التسليم

هدد نقيب مربي الأبقار في ​لبنان​ خير الجراح، في مؤتمر صحافي عقده بعد إجتماع لمربي الأبقار ومنتجي ​الحليب​ بـ"​قطع الطرقات​ ورمى وسكب الحليب على الطرقات والتوقف عن تسليم الحليب لمعامل التصنيع اعتبارا من يوم بعد غد"، مطالبين بـ"رفع سعر الحليب تماشيا مع سعر ​الدولار​ 2000 ليرة او التوقف عن تسليم الحليب للمصانع والمعامل".

وأكد الجراح "أننا ومنذ عشرين يوما ونحن نعمل على ضبط ​المزارعين​ عدم بالنزول إلى الطرقات، لكننا وصلنا إلى مرحلة مزرية جدا، مع انخفاض الإنتاج الى أربعين بالمئة، في وقت نعاني فيه من ارتفاع الدولار"، معلنا "أننا ذاهبون الى التصعيد ما لم يتجاوب معنا أصحاب المعامل برفع الأسعار، لأننا نكمل بعضنا، وما لم يتم رفع الأسعار سنمتنع عن تزويدهم بالحليب، أو ننهض معا او نغرق معا والمهلة المعطاة حتى يوم الاثنين والا ذاهبون لاقفال المعامل والطرقات والتظاهر ومنع اي شخص من نقل الحليب وسنرمي الإنتاج على الطرقات".