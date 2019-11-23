معوض: كل يوم تأخير يزيد الشرخ بين اللبنانيين والدولة ويقرب لبنان الى الفوضى

لفت النائب ​ميشال معوض​ إلى انه "بغض النظر عن كل اللعبة التقليدية بين القوى السياسية المطلوب تشكيل ​حكومة​ انقاذية اليوم قبل غد ولها مواصفات اخراج ​لبنان​ من الانهيار".

واعتبر في حديث تلفزيوني أن "كل يوم تأخير يزيد الشرخ بين اللبنانيين و​الدولة​ ويقرب لبنان الى الفوضى والافلاس وتحويله الى ساحة صراع وثمة شركات تفلس كما يمكن ان نذهب الى مجاعة". ورأى انه "على أهمية ​النقاش​ حول ​الاستشارات النيابية​، الموضوع تخطى هذا النقاش فلسنا بوضع لدينا ترف بل نحتاج الى تشكيل حكومة اليوم قبل الغد".