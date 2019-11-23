معوض: كل يوم تأخير يزيد الشرخ بين اللبنانيين والدولة ويقرب لبنان الى الفوضى

لفت النائب ميشال معوض إلى انه "بغض النظر عن كل اللعبة التقليدية بين القوى السياسية المطلوب تشكيل حكومة انقاذية اليوم قبل غد ولها مواصفات اخراج لبنان من الانهيار".
واعتبر في حديث تلفزيوني أن "كل يوم تأخير يزيد الشرخ بين اللبنانيين والدولة ويقرب لبنان الى الفوضى والافلاس وتحويله الى ساحة صراع وثمة شركات تفلس كما يمكن ان نذهب الى مجاعة". ورأى انه "على أهمية النقاش حول الاستشارات النيابية، الموضوع تخطى هذا النقاش فلسنا بوضع لدينا ترف بل نحتاج الى تشكيل حكومة اليوم قبل الغد".
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