أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال الجلسة الافتتاحية في حوار المنامة أن "الأمن والسلام اللذين ننشد لن يتحققا إلا إذا انتهى الاحتلال الاسرائيلي"، مضيفا: "كما قال جلالة الملك العلاقات مع إسرائيل في أدنى مستوياتها".
وأشار الصفدي إلى أن "الأردن يتحمل تبعات الأزمات الإقليمية وسيبقى في مقدم الجهود المستهدفة حلها".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية الاردني: السلام لن يتحقق إلا بانتهاء الاحتلال الاسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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