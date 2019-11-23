وزير خارجية الاردني: السلام لن يتحقق إلا بانتهاء الاحتلال الاسرائيلي

أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين ​أيمن الصفدي​ خلال الجلسة الافتتاحية في حوار ​المنامة​ أن "​الأمن​ والسلام اللذين ننشد لن يتحققا إلا إذا انتهى ​الاحتلال الاسرائيلي​"، مضيفا: "كما قال جلالة الملك العلاقات مع ​إسرائيل​ في أدنى مستوياتها".

وأشار الصفدي إلى أن "​الأردن​ يتحمل تبعات الأزمات الإقليمية وسيبقى في مقدم الجهود المستهدفة حلها".