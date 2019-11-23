الجيش: توقيف مشتبه به في إطلاق النار على مستشفى العبدالله في رياق

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ في بيان أن "​مديرية المخابرات​ أوقفت على حاجز النملية في محلة ​ضهر البيدر​ المدعو جاد محمد المصري للاشتباه به في اطلاق النار في وقت سابق على ​مستشفى​ العبد الله في رياق، وقد ضبط بحوزته مسدس حربي، كما تم توقيف المدعو لاري زهير زعيتر الذي كان برفقته لتجوّله دون أوراق ثبوتية. بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف ​القضاء​ المختص".

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