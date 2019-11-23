ناجي غانم: شعار المرحلة الراهنة هو الصمود عبر الامن الغذائي

دعا الأستاذ ​ناجي غانم​ في تصريح إلى "اعتماد إقتصاد الحاكورة"، مبينا أن "إقتصاد الحاكورة، هو زراعة الأراضي المتوفرة، والقريبة من المنزل، وتربية المواشي، لتأمين المواد الاساسية لاستمرارية ​الحياة​ اليومية، والعيش بكرامة، دون عَوز". واعتبر أن "شعار المرحلة الراهنة هو الصمود عبر الامن الغذائي. فإلى ​الزراعة​ در".

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