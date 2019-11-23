محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب: لقي بائع خضروات، مصرعه، اليوم السبت؛ إثر سقوطه أسفل عجلات القطار أثناء عبوره مزلقان "أبو عميرة" التابع لدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بالشرقية. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى "الزقازيق" الجامعي، بوصول "العرباوي م ال" 70 سنة، بائع خضروات، مُقيم بقرية "الحريري" التابعة لدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، جثة هامدة. Advertisements وتبين سقوط المتوفي أسفل عجلات القطار 570 أثناء عبوره من مزلقان "أبو عميرة" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6953 إداري ثانٍ الزقازيق لسنة 2019 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطار يدهس بائع خضروات في الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.