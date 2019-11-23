جامعة الإسكندرية تحدد موعد بدء الدراسة ببرامج "أوشن الأمريكية"- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، عن فتح باب التقدم للبرامج الدراسية "الكليات المجتمعية" بالتنسيق مع جامعة أوشن و3 أخرى أمريكية وبدء الدراسة للطلاب في سبتمبر 2020.

جاء ذلك خلال استقباله الدكتور جون لارسون، رئيس جامعة أوشن الأمريكية المجتمعية - بنيوجيرسي، بحضور كل من الدكتور حاتم عقل، نائب رئيس جامعة أوشن، والدكتورة مايسة أبو يوسف، مدير العلاقات الدولية بالجامعة.

وقال رئيس الجامعة، إن عدد البرامج التي سيتم إتاحتها للطلاب للاختيار من بينها تشمل 19 برنامج، لافتا إلى أن البرامج تتيح للطالب الدراسة عامين في مصر وعام أو عامين في أمريكا.

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وأضاف الكردي، أنه سيتم استكمال الموافقات من المجلس الأعلى للجامعات لتطبيق هذا النموذج من التعليم والذي يتيح للطالب حرية اختيار نظام الدراسة وإكسابه الخبرات المختلفة أثناء وبعد الدراسة الجامعية ما يؤهله إلى الالتحاق بسوق العمل الحديث.

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، أن هذه البرامج تهدف إلى ربط الخريجين مباشرة بالصناعة، وتلبية احتياجات وظائف الثورة الصناعية الرابعة، ومناقشة تطبيق النظام الدراسي.

حضر اللقاء كل من الدكتور علاء رمضان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان جويفل، مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لشؤون تدويل التعليم العالي والتعاون الدولي.