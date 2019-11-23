العراق تعتقل 17 داعشيًا غربي بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - الانبار- (د ب أ): أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم السبت بأن جهاز الاستخبارات العراقي تمكن من اعتقال خلية تضم 17 من عناصر تنظيم داعش في محافظة الانبار، 118كم غربي بغداد. وقالت المصادر إن "شعبة الاستخبارات العسكرية في القوات العراقية في محافظة الانبار وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من اعتقال17 عنصرا كانوا يشكلون مجاميع صغيرة في مناطق الصقلاوية والفلوجة بالانبار". وأضافت أن المعتقلين كانوا مطلوبين وفق قانون الارهاب .

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