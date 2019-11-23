المبعوث الأممي لسوريا يكشف عن لقاء مرتقب مع لافروف

كشف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون عن لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أقرب وقت ممكن، وذلك في إطار متابعة سير عمل اللجنة الدستورية السورية.
الاجتماع مرة أخرى بعد غد الإثنين ،مع أعضاء هيئة الصياغة التابعة للجنة الدستورية المكونة من 45 شخصا، مضيفا "سنتمكن خلال أشهر من مناقشة ما إذا كان هناك تقدم بشأن كيفية المضي قدما في الصياغة".
وأعرب بيدرسون - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - عن أمله في
ونفى المبعوث الأممي أن يكون لديه إطار زمني لعمل اللجنة الدستورية، قائلا "ما اتفقنا عليه هو أن نعمل بجدية وأن نحرز تقدما، وسوف أقدم تقريرا إلى مجلس الأمن بهذا الشأن".
يذكر أن آخر لقاء لبيدرسون مع وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران كان في 29 أكتوبر الماضي بجنيف قبل انعقاد أولى جلسات اللجنة الدستورية السورية.
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