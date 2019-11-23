بعث أكثر من 100 عضو في الكونغرس الأمريكي برسالة احتجاج إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، بعد إعلانه أن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأعرب 106 أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب في الرسالة المؤرخة بـ21 نوفمبر عن معارضتهم الشديدة لقرار الخارجية الأمريكية مراجعة سياساتها القائمة منذ عام 1978، مذكّرةبأن إعلان بومبيو جاء بعد سلسلة قرارات مثيرة للجدل اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب إزاء التسوية الإسرائيلية الفلسطينية، بما فيها نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس وإغلاق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والقنصلية الأمريكية في القدس، علاوة على تجميد المساعدات التي خصصها الكونغرس للضفة الغربية وقطاع غزة.
وشددت الرسالة على أن هذه الخطوات أفقدت الولايات المتحدة مصداقية الوسيط النزيه بين إسرائيل والفلسطينيين وألحقت ضررا ملموسا بآفاق إحلال السلام، وعرضت أمن الولايات المتحدة وإسرائيل والشعب الفلسطيني للخطر، مطالبة الخارجية الأمريكية بمراجعة قرارها فورا.
وأشارت الرسالة إلى غياب أي أسس قانونية لهذا القرار، محذرة من أنه أعطى الضوء الأخضر لتوسع الاستيطان في الضفة وهدم منازل الفلسطينيين، بما ينسف فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ويشكل خطرا على مستقبل إسرائيل نفسها "كوطن آمن وديمقراطي للشعب اليهودي".
كانت هذه تفاصيل خبر حراك في الكونغرس ضد إعلان إدارة ترامب عن شرعية مستوطنات الضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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