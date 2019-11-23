حاورت مصادر اليوم السبت مجموعة من متظاهري ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، حول الأنباء التي تشير إلى وجود طلب حكومي للتفاوض مع المحتجين ونشطاء حركة التظاهر، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال ثلاثة من نشطاء التنسيقيات إن "الحكومة العراقية كثيرا ما ترسل
وتساءلوا: "لماذا لم تطلب مناالحكومة في الأيام الأولى الجلوس إلى طاولة واحدة وبقيت تتهمنا بشتى التهم، لماذا الآن عندما زاد الغضب الشعبي عليها بدأت تتودد لنا وتحاول قتل التظاهرات وتسويف مطالبنا؟".
وأشاروا إلى أن "الشخصيات التي التقت ممثلين عن الحكومة خلال الأيام الماضية وادعت تمثيل المتظاهرين، هي شخصيات لا تمثل إلا نفسها ونحن مستمرون في ساحة التحرير لحين إسقاط الحكومة".
كانت هذه تفاصيل خبر متظاهرون عراقيون: لن نفاوض حكومة لم تكشف القناص الذي قتلنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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