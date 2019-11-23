الراجحي: تحرير سوق العمل من اشتراط التوطين

صرح أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي ،تحرير سوق العمل السعودي من اشتراط التوطين؛ مؤكداً أن الوزارة أنهت 68 مبادرة عملت عليها الأشهر الماضية، وجارٍ إطلاق 32 مبادرة لتخدم القطاع الخاص.
ويصل سعر السهم بين 30 و 32 ريالًا..وان كل ما جديد سيتم معرفته عن اكتتاب أرامكو غدا الاحد وأكد "الراجحي".
عبر منصة "قوى"، وهي تأشيرات لا تتطلب وجود أي سعودي بالمنشأة للحصول على التأشيرات، حيث يتم منح المنشأة الجديدة مهلة 12 شهراً لتأسيسها من دون المطالبة بتوظيف سعودي، وبعد ذلك تحتاج إلى الترقية للنطاق المتوسط المناسب للمنشأة.
كما نوه أنه ابتداءً من الشهر القادم سيتم إطلاق التأشيرات التأسيسية
وأشار الراجحي أن الوزارة تعمل مع القطاع الخاص بمبدأ الشراكة والتكامل لتحقيق نتائج مستدامة ومثمرة لسوق العمل وبما يعزز من نمو قطاع الأعمال، ويحقق التوطين المستدام ورفع مستوى مشاركة أبناء وبنات الوطن فيه، موضحاً أن البرامج والمبادرات التي رسمتها الوزارة تهدف إلى تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في منشآت القطاع الخاص، ورفع مستوى مشاركتهم في التنمية الاقتصادية وسط بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة.
وهذا قد يرمي مستقبلا علي تهميش دور العمالة الاجنبية من السوق السعودية ولا سيما العمالة المصرية التي تمثل الحد الاعلي عددا قياسا بالجاليات الاخري علي محافظات المملكة المتفرقة .
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