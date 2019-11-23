الراجحي: تحرير سوق العمل من اشتراط التوطين

صرح أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي ،تحرير سوق العمل السعودي من اشتراط التوطين؛ مؤكداً أن الوزارة أنهت 68 مبادرة عملت عليها الأشهر الماضية، وجارٍ إطلاق 32 مبادرة لتخدم القطاع الخاص.



ويصل سعر السهم بين 30 و 32 ريالًا..وان كل ما جديد سيتم معرفته عن اكتتاب أرامكو غدا الاحد وأكد "الراجحي".



كما نوه أنه ابتداءً من الشهر القادم سيتم إطلاق التأشيرات التأسيسية