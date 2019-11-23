السعودية تتسلم رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020

تسلمت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة في مدينة ناجويا اليابانية.
بتوجيهات من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبإشراف مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأعرب وزير الخارجية السعودي رئيس وفد المملكة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله - في كلمة خلال الاجتماع نقلتها وكالة الأنباء السعودية - عن شكره لليابان على قيادة وإنجاح أعمال المجموعة خلال عام 2019، مؤكدا أن المملكة أعدت برنامجا شاملا
برنامج رئاسة المملكة الذي يشمل أهم القضايا الملحّة والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية في المستقبل، بالإضافة إلى صياغة السياسات والمبادرات الاقتصادية والحلول التي من شأنها التصدي لهذه التحديات لصالح شعوب الدول كافة، وذلك بالتعاون المشترك مع دول مجموعة العشرين.
يذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قد استعرض - في كلمته خلال قمة أوساكا في اليابان يونيو الماضي - نبذة عن
وستطلق المملكة بداية رئاستها لمجموعة العشرين في الأول من ديسمبر 2019 الإعلان التفصيلي لبرنامج رئاستها لمجموعة العشرين، الذي يسعى لدعم ونمو الابتكار في العالم، وتحقيق الرفاهية وتمكين شعوب العالم والحفاظ على الأرض، مما يتوافق مع برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.
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