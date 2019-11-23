9 سنوات على ثورة الياسمين.. تونس في ذكرى الانتخابات الرئاسية 2014

قبل الثورة التونسية عام 2011، كانت الانتخابات في تونس، تعقد كل خمس سنوات، وينتخب كل من رئيس الجمهورية وأعضاء من كلا السلطتين التشريعية، وفي مثل هذا اليوم 23 نوفمبر عام 2014 عقدت الانتخابات الرئاسية العاشرة للبلاد التونسية، وفاز فيها مرشح حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي في مرحلة ثانية بينه وبين الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي بعد أن أخفق أي من المرشحين في تحقيق نسبة تصويت أكثر من 50% في المرحلة الأولى .

وفي أعقاب الثورة، أجريت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لإصدار دستور لتونس جديد تحديدا في 23 أكتوبر 2011، واسفرت عن فوز حزب حركة النهضة رفقة حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل وشكل الثلاثي آنذاك ما يعرف بحكومة الترويكا، وبعد المصادقة علي دستور 27 يناير 2014 تمت اوخر العام نفسه انتخابات رئاسية انتصر فيها الباجي قايد السبسي وانتخابات تشريعية اسفرت عن فوز حركة نداء تونس.

تعد هذه الانتخابات نهاية الانتقال الديمقراطي في تونس الذي بدأ بعد الثورة التونسية وسقوط نظام زين العابدين بن علي، وتعتبر هذه الانتخابات أيضا أول انتخابات رئاسية بعد إقرار دستور تونس 2014 الجديد من قبل المجلس الوطني التأسيسي

الذي أنتخب في 2011 في أول انتخابات بعد الثورة تكون نزيهة وديمقراطية وشفافة ومتعددة الأحزاب.

وحسب القانون الإنتخابي التونسي المصدق عليه من طرف المجلس الوطني التأسيسي في 22 أبريل 2014 حسب الفصول 37 و38 و39 على شروط الترشح للإنتخابات الرئاسية التونسية 2014 و التي تتمثل في :

تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام بالغا من العمر خمساً وثلاثين سنة على الأقل، وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية، فإنه يقدم ضمن ملف ترشّحه تعهّدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسًا للجمهورية.

تتم تزكية المترشّح للانتخابات الرئاسية من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب، أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها .

يؤمن المترشّح لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية ضمانا ماليا قدره عشرة آلاف دينار لا يتم استرجاعه إلاّ عند حصوله

على ثلاثة بالمائة على الأقل من عدد الأصوات المصرّح بها .

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نقل الرئيس التونسي للمستشفى العسكري بعد تعرضه لوعكة صحية

وتم فتح باب الترشحات للانتخابات الرئاسية يوم 8 سبتمبر 2014 وأغلق في 22 سبتمبر 2014، قدم 70 شخص ملف ترشحهم لهذه الانتخابات، قبلت منهم الهيئة رسميا 27 مترشحا، ورفضت 41 فيما انسحب 2

شهدت هذه الانتخابات ترشح عدة شخصيات من نظام بن علي المخلوع بعد الثورة التونسية، مثل الباجي قائد السبسي وعبد الرحيم الزواري ومنذر الزنايدي وكمال مرجان ومصطفى كمال النابلي وحمودة بن سلامة ونور الدين حشاد .

الحزب الأكبر في البلاد حركة النهضة لم يقدم مرشحا للرئاسية، واكتفى باعطاء الحرية للمنتمين له ودعوتهم لاختيار الشخصية المناسبة التي ستقود المسار الديمقراطي وتحقيق أهداف الثوره حسب تعبيرهم .

وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، يوم الخميس الموافق 25 يوليو من العام الجاري، عن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، في المستشفى العسكري بالعاصمة تونس، بعد تعرضه لوعكة صحية .

بعد وفاة السبسي.. كيف سيكون وضع البلاد في تونس؟

وجاءت الانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة لعام 2019 وكانت الانتخابات الرئاسية الحادية عشرة في تونس والثانية بعد الثورة التونسية والتي انتخب فيها رئيس الجمهورية التونسية السابع في تاريخ البلاد.

في الجولة الأولى تصدر كلا من قيس سعيد ونبيل القروي للمرشحين، وبالتالي فقد جرت جولة الإعادة في يوم الأحد 13 أكتوبر، وكانت نتيجتها النهائية فوز قيس سعيد بأكثر من 72%.

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