لافروف يكشف عما يعرقل إبرام معاهدة سلام بين روسيا واليابان

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضرورة اعتراف اليابان بسيادة روسيا على جزر الكوريل الجنوبية قبل إبرام معاهدة سلام، مضيفا أن تحالف طوكيو العسكري مع واشنطن يثير قلق موسكو، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
جاء ذلك في معرض تعليق لافروف على تصريحات لسكرتير مجلس الوزراء الياباني، يوسيهيدا سوغا قال فيها إن الحكومة ستواصل المفاوضات مع روسيا بشأن معاهدة سلام على أساس موقفها الأصلي المتمثل في ضرورة حل المشكلة الإقليمية أولا ثم إبرام معاهدةالسلام.
وأضاف لافروف أن التحالف العسكري السياسي الأمريكي الياباني يخلق عقبات أمام إبرام معاهدة سلام مع موسكو وتحسين العلاقات بين روسيا واليابان، مذكّرا بأنه عند إعداد إعلان عام 1956، أكد الاتحاد السوفيتي أنه "لا يمكن تنفيذ هذا الإعلان بالكامل إلا في حال إنهاء الوجود العسكري الأمريكي على أراضي اليابان".
وأشار لافروف إلى أن الجانب الروسي قدم لطوكيو قائمة بهمومه ومخاوفه الأمنية المترتبةعلى استمرار وتعزيز التحالف العسكري السياسي بين اليابان والولايات المتحدة.
وأوضح لافروف أن الولايات المتحدة لا تخفي من خلال سلوكها في أنحاء العالم ومنطقة المحيط الهادئ، أنها تعتبر روسيا والصين مصدر تهديد رئيسي لها وأن كل تحالفاتها العسكرية، سواء مع اليابان أو أستراليا أو كوريا الجنوبية ستبنى لتستجيب لهذه التهديدات والتحديات.
وقال الوزير الروسي إنه لفت انتباه نظيره الياباني توشيميتسو موتيغي خلال لقائهما أمس الجمعة، إلى أن هذا الواقع يخالف تطمينات طوكيو لموسكو بأن تحالفها مع واشنطن غير موجه ضد روسيا.
ويزور لافروف اليابان حاليا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة "العشرين".
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