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مئات المستوطنين يهاجمون منازل فلسطينيين في الخليل

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هاجم مئات المستوطنين فجر اليوم، عدة منازل في حي واد النصارى المتاخم لمستوطنة "كريات اربع" وشارع السهلة المجاور للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وذكر شهود عيان أن مجموعات وصفوها بـ "المسعورة" من المستوطنين هاجمت منازل المواطنين الفلسطينيين في شارع السهلة وقامت بإلقاء الحجارة تجاه هذه المنازل ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين.

وتشهد مدينة الخليل ومنطقة الحرم الإبراهيمي الشريف منذ مساء الجمعة، عملية اقتحام واسعة من قبل مئات المستوطنين القادمين من مختلف مستوطنات الضفة الغربية تحت ذريعة إقامة شعائر دينية بالحرم الإبراهيمي ومحيطه.

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