كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسيون أستراليون: كشف وسائل الإعلام عن تجسس الصين أمر مقلق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف سياسيون أستراليون، اليوم السبت التقارير الإعلامية حول الرجل الصيني الذي يلطلب اللجوء السياسي لأستراليا، وهو عميل لجهاز المخابرات الصيني الذي شرح بالتفصيل جهود بكين للتسلل إلى الأنظمة السياسية في أستراليا وهونج كونج وتايوان، بأنها مزعجة ومقلقة.

تدهورت علاقات أستراليا الغنية بالموارد مع الصين في السنوات الأخيرة، وسط اتهامات بأن أهم شريك تجاري لها يتدخل في الشؤون الداخلية، في حين تخشى كانبرا من أن تسعى الصين إلى التأثير في منطقة المحيط الهادئ.

وقال وزير الخزانة الأسترالي جوش فريدنبرج: "هذه تقارير مقلقة للغاية"، مضيفًا أن وكالات القانون الحكومية تتعامل مع الأمر ولن تعلق على تفاصيل الحالات الفردية.

ألقى الصيني المنشق، الذي أطلقت عليه تسع صحف إلكترونية اسم وانج وليام تشيانغ، أقسم أمام هيئة الاستخبارات الأمنية الأسترالية، بتحديد هوية كبار ضباط المخابرات العسكرية الصينية في هونج كونج.

كما كشف عن تفاصيل حول كيفية تمويل وإجراء عمليات التدخل السياسي في تايوان وأستراليا، حسب صحيفة "ذي إيج".

وذكرت وكالة "رويترز"، أن المخابرات الأسترالية قررت أن الصين كانت مسؤولة عن هجوم إلكتروني على برلمانها الوطني وثلاثة أحزاب سياسية أكبر قبل الانتخابات العامة في مايو. الصين تنفي الاتهامات.

وقال "وانج"، إنه كان جزءًا من عملية استخبارات داخل شركة مدرجة في هونج كونج اخترقت الجامعات ووسائل الإعلام.

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وأضاف "وانج"، أيضًا، أن هناك خططًا لتعطيل الانتخابات الرئاسية في جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي العام المقبل.

وقال أنتوني ألبانيز، رئيس حزب العمل المعارض الأسترالي، إن "وانج" قد يكون لديه "طلب مشروع" للحصول على حق اللجوء.

وُنقل عن "ألبانيز"، قوله في بيان: "لكن سيكون لدينا إحاطات إعلامية مناسبة الأسبوع المقبل".

تحقيق تايوان

وقال المكتب الرئاسي التايواني، إن الحكومة تحقق في الأمر، وستتجاهل بشدة أي سلوك غير قانوني، في حين وصفت متحدثة باسم الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم المعلومات الموجودة في وسائل الإعلام الأسترالية، بأنها تذكير بالتهديد الذي تمثله الصين.

وأضافت لي ين جونج: "سواء كان جيش الإنترنت الصيني أو الحكومة الصينية، فإنه يستخدم النظام الديمقراطي لتايوان لخرق ديمقراطيتنا".

وأوضحت المتحدثة، لي ين جونج: "نحن نناشد الشعب التايواني رسميًا مواجهة حقيقة أنه سواء كان جيش الإنترنت الصيني أو الحكومة الصينية، فإنه يستخدم النظام الديمقراطي لتايوان لخرق ديمقراطيتنا".

تعتبر الصين، تايوان، مقاطعة ضالة ولم تستبعد قط استخدام القوة لإخضاعها لسيطرة بكين.