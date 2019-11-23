كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 23/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || حبس ضابط سابق بالمخابرات الأمريكية بتهمة التجسس

عاقبت محكمة في ولاية فرجينيا الأمريكية، اليوم السبت، ضابطا سابقا بوكالة المخابرات المركزية بالسجن 19 عاما بعد اعترافه في مايو بالتآمر للتجسس لحساب الصين. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في الرقة

أفادت وسائل إعلام النظام السوري، اليوم السبت، بسقوط عدد من القتلى والجرحى بانفجار سيارة مفخخة في تل أبيض بريف الرقة. أخبار عالمية عاجلة اليوم || تركيا تعتقل 46 شخصا انتقدوا العدوان على سوريا

أعلنت تركيا، اليوم السبت، اعتقال 46 شخصًا على خلفية مزاعم بالترويج "لدعاية إرهابية" على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بالعملية العسكرية التركية شمال شرقي سوريا.

Advertisements