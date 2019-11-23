كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل أربعة وإصابة العشرات بعد انفجار سيارة في سوريا قرب الحدود التركية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وأُضيب العشرات إثر انفجار سيارة في بلدة تل أبيض في سوريا بالقرب من الحدود مع تركيا، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وكما ورد، فإنه عقب الانفجار، أغلقت السلطات المحلية الطرق المؤدية إلى البلدة ومنها، في حين تم إرسال المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى في بلدة أكشاكالي التركية القريبة.

ولم تعلن أي جماعة إرهابية مسؤوليتها بعد.

في منتصف أكتوبر، استعادت القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر المدعوم من تركيا مدينة تل أبيض كجزء من عملية ربيع السلام التركية.

بدأت أنقرة هجومها في شمال شرق سوريا في 9 أكتوبر لإنشاء منطقة آمنة خالية من المسلحين الأكراد الذين تعتبرهم إرهابيين.

بعد أكثر من أسبوع بقليل، وافقت الولايات المتحدة وتركيا على وقف إطلاق النار لمدة 120 ساعة في المنطقة للسماح بسحب المقاتلين الأكراد.

مع انتهاء وقف إطلاق النار، وقعت تركيا وروسيا مذكرة في 22 أكتوبر في سوتشي تنص على أنه خلال 150 ساعة، سيتم سحب القوات الكردية على مسافة 30 كم من الحدود السورية مع تركيا إلى الغرب والشرق من العملية. منطقة.

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في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن انسحاب القوات الكردية من شمال سوريا قد اكتمل تقريبًا ، ولا يزال وجود طفيف ممكنًا. وأكد الوزير أيضًا أن استئناف الهجوم التركي على المسلحين الأكراد أمر غير وارد.

وفي سياق منفصل، وجهت قوات سوريا الديمقراطية، اتهاما لتركيا، يوم الخميس، بارتكاب جرائم حرب في كوباني شمال سوريا.

وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، في تغريدة على تويتر: "بينما ارتكبت الطائرات التركية مجزرة ضد عائلة كاملة من 7 أفراد في ريف كوباني، تدعي وزارة الدفاع التركية أنهم قتلوا 7 إرهابيين".

وطلب قائد قسد الأطراف الضامنة، روسيا والولايات المتحدة، بتحمل مسؤولية حماية الأطفال من المجازر التركية، كما أورد موقع "روسيا اليوم".

ودعا مظلوم عبدي إلى تحقيق علني لوقف الإبادة، ومحاسبة المسؤولين عن المجازر.

وقد أعلنت وزارة الدفاع التركية تصفية 7 من الوحدات الكردية في ريف عين العرب، في عملية لطائرات تركية دون طيار.