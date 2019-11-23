قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في تل أبيض بريف الرقة

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أفادت وسائل إعلام النظام السوري، اليوم السبت، بسقوط عدد من القتلى والجرحى بانفجار سيارة مفخخة في تل أبيض بريف الرقة.

وقالت وسائل إعلام النظام السوري، إن القوات التركية والفصائل الموالية شنت هجوما على بلدة عين عيسي بريف الرقة.

وفي سياق متصل، أعلن المرصد السوري، مقتل 5 أشخاص وإصابة 13 أخرين، في انفجار عنيف هز بلدة سلوك السورية الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف الرقة الشمالي

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ووفقًا للمرصد السوري، هز انفجار عنيف مدينة تل أبيض الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف الرقة الشمالي، ناجم عن انفجار سيارة مفخخة بالقرب من أبنية تعرف باسم "العنبرجي" في المدينة، ما أدى لأضرار مادية كبيرة في موقع التفجير، بالإضافة لسقوط جرحى.

وفرضت الفصائل المسلحة طوق أمني في المكان، واعتقالهم لشخص بتهمة ركنه للسيارة المفخخة التي انفجرت.

وذكر المرصد السوري في الثاني من الشهر الجاري، أن مزيداً من الخسائر البشرية وقعت جراء الانفجار الذي ضرب مدينة تل أبيض الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، حيث ارتفع إلى 14 تعداد المقاتلين من الفصائل والمدنيين ممن قضوا جراء انفجار سيارة مفخخة بالقرب من محطة وقود في المدينة الواقعة شمال مدينة الرقة، بينهم 7 مدنيين من ضمنهم طفلان، فيما لا يزال عدد القتلى مرشحا للارتفاع لوجود أكثر من 21 مصابا بجراح متفاوتة، بعضهم في حالات خطرة.